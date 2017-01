Asia Argento, che bikini... tatuato

09:55 - Primo sole per Asia Argento che, distesa in spiaggia insieme alla figlia Anna Lou, sfoggia una carnagione biancastra e un nuovo tatuaggio, ancora da finire. Faccia sbattuta ma fisico asciutto, la regista che ha da poco terminato le riprese del suo ultimo film "L'incompresa" si gode un po' di relax sulle spiagge di Gozo, a Malta.

Il corpo di Asia Argento è ricoperto da disegni: dal celebre angelo sulla pancia alle più recenti spirali decorate delle cosce, l'attrice per i tatuaggi ha una vera passione. Sulle dita delle mani ci sono i nomi dei suoi cantanti preferiti, da Bob (Dylan) a Syd (Barrett) mentre sul collo ne è apparso uno nuovo, appena iniziato, e decisamente "importante". "I started a tattoo I did not finish - Ho iniziato un tatuaggio e non l'ho finito" cinguetta la Argento, mentre mostra il décolleté appena coperto dai triangolini del bikini.



Occhiaie in bella vista e faccia sbattuta, la pelle diafana della regista necessita di relax. E così, approfittando del sole e della fine delle riprese, Asia è volata a Malta in compagnia della sua primogenita, che posa con lei per un'istantanea piena d'amore. Anche le dure, in fondo, hanno un cuore...