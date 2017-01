Asia Argento porge l'altra... chiappa!

13:21 - Non ne ha mai abbastanza Asia Argento. Dopo essersi tatuata la coscia destra ecco che è la volta di quella sinistra. Disegno quasi speculare, il tatuatore è lo stesso, l'attrice come sempre mette tutto sui social. "8 hours tattoo in 6 seconds" cinguetta... Il risultato però, è da manuale. Così come lo scatto piccante che posta ai suoi follower per mostrare il capolavoro una volta finito.

Una girandola di colori, fiori di loto al centro e, quasi alla soglia dei 40 anni, un fisico che sembra non sentire il passare del tempo. Lato b in ottima forma quello di Asia che, senza alcun pudore, mostra la nuova creazione incurante di non indossare nemmeno la biancheria. I commenti, soprattutto quelli maliziosi, si sprecano ma lei sembra non curarsene.



Abituata a provocare - i suoi video social sono tra i più irriverenti mai postati - la Argento non lascia nulla al caso. Di profilo, sedere in vista e inguine nemmeno troppo nascosto, l'attrice sfoggia il suo corpo e si gode il suo momento di celebrità. Fino al prossimo tattoo.