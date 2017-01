Antonella Mosetti, gambe lunghissime da pin-up

10:57 - Ad Antonella Mosetti non serve un uomo per essere bella, anzi. Da quando la sua storia con Matteo Guazzo è finita la showgirl non ha più voluto saperne di uomini. Niente flirt all'orizzonte dunque, ma una gran voglia di mostrare quanto è ancora sexy e provocante. Stacco di cosce e shorts inguinali, la mise scelta dalla showgirl sembra a scanso di equivoci...

Senza uomini al suo fianco la Mosetti è più agguerrita che mai: tacchi vertiginosi, seno in bella vista, scatti ammiccanti e serate mondane, non si è certa persa d'animo. Niente lacrime né divano, per lei solo divertimento e amiche, la cura migliore per ogni cuore infranto.



Mamma di Asia, con la quale a volte si concede qualche scatto piccante ma sempre con la giusta dose di ironia, la Mosetti sa quello che desidera e non fa nulla per nasconderlo. In quanto agli uomini... Dopo la love story durata sei anni con Aldo Montano e il breve flirt con il calciatore Matteo Guazzo, nessuno sembra far breccia nel suo cuore. "L'amore prima o poi finisce, e fa male", aveva cinguettato qualche mese fa. All'anima, forse. Al suo corpo... no di certo!