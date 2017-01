Antonella Mosetti, dettagli intimi in spiaggia

12:41 - Antonella Mosetti al mare si rilassa così tanto da dimenticarsi... le buone maniere. E così, intenta a guardare il cellulare, apre le gambe a favore di obiettivo. I paparazzi scattano inquadrando il bikini minial scelto dalla showgirl e lo spettacolo diventa subito ad alto tasso erotico.

A Fregene in compagnia di un'amica, la Mosetti dà spettacolo. Complice il costume striminzito e le sue curve sinuose, l'ex di Aldo Montano conquista l'attenzione dei fotografi del litorale romano. Lei, civettuola e maliziosa, non ci fa nemmeno caso e continua a guardare lo smartphone mentre mostra i dettagli più intimi della sua bellezza. Complice la ritrovata serenità in amore - da qualche mese sembra che si frequenti con il giovane calciatore del Pavia Alessandro Corvesi - Antonella è più bollente che mai.



Costume a fascia per contenere il décolleté abbondante, micro slip per un'abbronzatura decisamente accurata, tatuaggi in vista e tanta voglia di apparire bellissima... In fondo, se lo può permettere. E se le foto paparazzate non bastassero, eccola postare sui social alcuni scatti davvero piccanti: dal lato B in primo piano alla pancia piattissima con tanto di tatuaggi inguinali in bella vista. La Mosetti non scherza, lei in bikini è davvero una bomba sexy!