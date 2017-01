Angelina Jolie... macchiata di bianco

16:48 - La perfetta bellezza di Angelina Jolie è stata minata l'altra sera da una chiazza bianca sul mento e sulla guancia. La splendida attrice, ospite con Brad Pitt alla prima di "The Normal Heart" di cui il divo è produttore, ha focalizzato i flash, che si sono concentrati soprattutto sull'imbarazzante imperfezione del suo make up.

Solo un gioco di luce? Si direbbe proprio di no. L'alone bianco c'era eccome e si può solo giustificare con un trucco eseguito in fretta, approssimativo o semplicemente applicato male. Peccato che nessuno se ne sia accorto prima che la diva facesse il suo ingresso sul red carpet. Niente di male però, Angelina, splendida come sempre, ha saputo mantenere il suo impeccabile appeal: bellissima, altera e super elegante. Questa volta però una macchia ha minacciato la sua leggendaria perfezione. Come nel suo ultimo film “Maleficient”, il male che cerca di prevalere sul bene. Per fortuna è tutta finzione.