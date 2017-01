13 aprile 2014 Vip all'altare: ecco i matrimoni saltati all'ultimo momento Michelle Hunziker e Tomaso hanno "momentaneamente rinviato" ma non sono gli unici. Da Kim Kardashian a Irina Shayk ecco chi era a un "passo dal sì" e poi... Tweet google 0 Invia ad un amico

11:58 - La proposta era stata plateale ma alla parola "nozze" i magazine di mezzo mondo sono impazziti, conquistando la copertina di Vogue america. Il prossimo 24 maggio Kanye West e Kim Kardashian dovevano andare all'altare e invece... Ci si è messa di mezzo la burocrazia ed è tutto da rimandare. Non sono i primi però che arrivano ad un passo dall'altare e poi "disdicono" tutto. Ne sanno qualcosa Irina Shayk, Michelle Hunziker e Loredana Lecciso...

Se le pratiche della burocrazia parigina hanno bloccato il rapper e la showgirl, a frenare le nozze, ormai vicine, di Tomaso Trussardi e Michelle Hunziker pare sia stata la voglia di fare le cose in grande. Insomma, prima la conduttrice tv si era lasciata scappare un "entro l'estate" poi, invece ha ritrattato tutto. In una recente intervista, però, ha assicurato:"Io e Tomaso non siamo mai stati così bene. E ci sposeremo, anzi, non vediamo l'ora. Faremo una festa me-mo-ra-bi-le".



Habituè degli annunci di matrimonio smentiti una delle coppie più celebri del red carpet Angelina Jolie e Brad Pitt. Non passa anno che le loro nozze non vengano annunciate come imminenti ma i due non sembrano avere alcuna intenzione di andare all'altare. Rimandato anche il "sì" di Cristiano Ronaldo e Irina Shayk che avrebbero dovuto sposarsi ancora nel 2012, il 12 luglio, al termine dei campionati Europei. Fidanzati ormai da cinque anni i due sembrano piuttosto restii a pronunciare il "per sempre". Potrebbe, invece, finalmente arrivare all'altare l'attrice Jennifer Aniston. I rumors mormorano di un matrimonio alle Hawaii con il suo adorato Justin Theroux. Peccato però che anche l'anno scorso sembrasse una cosa certa e poi... Si è risolto con un nulla di fatto.



Erano vicini a giurarsi amore eterno anche Ana Laura Ribas e Marco Uzzo salvo poi ripensarci e fare le cose per bene, senza "colpi di testa". Ad ostacolare le nozze di Al Bano Carrisi e Loredana Lecciso, invece, sono i figli di lui. Pare che alla prole avuta con Romina Power non piaccia molto l'idea che il padre si risposi e così, i diretti interessati, aspettano e cercano di mettere tutti d'accordo. Ilaria Spada, invece, non ha fretta, anche se spesso si è sentito parlare di nozze tra lei e il compagno Kim Rossi Stuart. L'attrice in una recente intervista ha commentato:"Non so quando sarà, ma non sarà imminente". Più chiaro di così.



Matrimonio annullato a un passo dall'altare anche quello tra Naya Rivera e Big Sean. La star di Glee e il rapper si erano incontrati all'inizio del 2013 e, sei mesi dopo, avevano annunciato il fidanzamento. Salvo poi disdire il tutto. Barbara De Rossi era pronta a sposare il suo "toy boy" Anthony Manfredonia dal quale voleva addirittura dei bambini: peccato che si siano lasciati molto prima. Tre anni di fidanzamento, convivenza e poi l'addio: è finita così la storia d'amore tra Federica Torti e Fabrizio Politi che, sette mesi fa, hanno dato "amichevolmente" l'annuncio della rottura.