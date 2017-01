Andrea Pirlo e il lato B che... Vale un Mondiale

10:24 - Relax e visione paradisiaca su un fondoschiena da Mondiali per Andrea Pirlo, che, prima della partenza per Rio, si è concesso una mini vacanza a Forte dei Marmi con la sua nuova girlfriend, Valentina Baldini. La bionda agente immobiliare, che ha "sostituito" Deborah Roversi al fianco del calciatore, sulla spiaggia dove il centrocampista portava l'ex moglie, ha armi seducenti per aspirare al ruolo di wag nelle tribune carioche.

Un ultimo week end di sole italiano, prima di cominciare l'avventura brasiliana, sotto un altro sole, che sarà sicuramente ben più bollente. Pirlo e Valentina sono stati immortalati al ristorante e poi sul lettino da spiaggia nella cittadina in provincia di Lucca. Nonostante il clima di relax il centrocampista non abbozza un sorriso, serio, pensieroso, quasi preoccupato e sicuramente con la testa altrove, su un campo di calcio a migliaia di chilometri di distanza o su quei 55 mila euro mensili che dovrà versare all'ex moglie come mantenimento. Nemmeno Valentina sorride, sdraiata sotto il sole mostra le sue curve, che Pirlo non sembra notare, ma su cui i flash indugiano sornioni.