29 maggio 2014 Andrea Pirlo, 55mila euro mensili a Deborah Roversi per il mantenimento I due si incontrano al Tribunale di Brescia per formalizzare la separazione

10:10 - Un altro addio, un altro matrimonio al capolinea, volti cupi e nervosi davanti a un Palazzo di Giustizia. Sembra un déjà-vu. Ma soprattutto un altro patrimonio da dividere. E come nel caso di Buffon e Seredova, anche qui si parla di una fortuna. 55 mila euro circa al mese sarebbe infatti la cifra da capogiro decisa per il mantenimento nella causa di separazione tra Andrea Pirlo e Deborah Roversi, stando a Tuttosport.

I due si sono incontrati qualche giorno fa per la formalizzazione delle pratiche. Diva e Donna li ha immortalai, accompagnati dai loro avvocati, davanti al Tribunale di Brescia. Una scena già vista davanti ad un altro Palazzo di Giustizia, quello di Torino, dove Gigi Buffon e Alena Seredova hanno firmato la loro separazione consensuale. Musi lunghi, volti cupi, tesi, sguardi bassi. Gli addii non piacciono mai a nessuno.



Tantomeno dopo 12 anni di matrimonio, come nel caso di Pirlo e la Roversi e due figli. E meno ancora quando c'è di mezzo un tradimento, un'altra donna, un altro uomo. E in ambedue i casi le variabili sono le stesse. Compreso il patrimonio stellare da dividere. Nel caso di Pirlo la cifra per il mantenimento sarebbe stata già fissata: 55 mila euro mensili. Un sacco di soldi. Ultimamente sembra proprio che il calcio non favorisca le relazioni matrimoniali. Stare insieme è una delle partite più impegnative e difficili del campionato della vita di ognuno e in molti non reggono al gioco.