Alena Seredova sfoggia nuovi bikini da sballo

15:24 - Nella Repubblica Ceca il primo maggio si celebra la giornata dell'amore e lei l'ha festeggiata baciando i suoi due figli, avuti dal portierone della Juve e della Nazionale Gigi Buffon, dal quale però pare si stia per separare. Alena Seredova si è regalata qualche giorno di mare in compagnia dei bambini e dell'amica Karolina Caprai. Posa in bikini sulla spiaggia sfoggiando un fisico da capogiro, alla faccia di chi parla della sua crisi con il marito.

Niente musi lunghi e aria triste, la Seredova ai social regala solo siparietti bollenti e grandi sorrisi. In compagnia dei figli però. Proprio per loro pare che abbia deciso di concedersi prima una vacanza tra New York e Miami. Per ricaricare le pile e per sottrarre i piccoli alla bufera che sta travolgendo la sua storia d'amore con Gigi.



E così mentre si attende una ufficializzazione della rottura, lui piange per l'uscita dall'Europa con la Juve, fermata in semifinale da uno 0-0 che non soddisfa certo, lei tifa per i suoi Louis Thomas, 6 anni e mezzo, e David Lee, quasi 5.