14 gennaio 2017 08:45 Volkswagen, dimenticare il dieselgate con lʼelettrico La nuova strategia Volkswagen per il mercato Usa punta sullʼalimentazione elettrica

I recenti rumors americani sui dati falsificati dei motori diesel di FCA e Renault avranno, forse, strappato un sorriso ai vertici Volkswagen. Nel segno del “mal comune, mezzo gaudio”, e perché dal dieselgate Volkswagen ne è uscita a pezzi: 15 miliardi di dollari di multe già sancite in via definitiva e altri 4,3 miliardi in fase di dibattimento. Eppure, proprio dagli Usa e dal Salone di Detroit che apre oggi al pubblico, parte la rinascita del colosso tedesco.

La nuova strategia Volkswagen per i mercati nordamericani punta sullʼelettrico, e così al Naias 2017 ecco un inedito van elettrico capace di fare 600 km a emissioni zero. Si chiama Buzz, è il nuovo modello del progetto I.D. (già visto a Parigi con una compatta) e il richiamo al mitico monovolume Bulli è evidente. Amatissimo negli Usa il Bulli, il veicolo preferito dalla generazione dei figli dei fiori, che amava girare in lungo e largo nella massima libertà, e Buzz promette le stesse cose con i suoi 8 posti a sedere, i due bagagliai, la trazione integrale e lʼulteriore libertà dai vetusti combustibili fossili. Volkswagen fa sul serio e pensa di lanciare la versione stradale di Buzz entro il 2020.

Studiato per rispettare i crismi della guida autonoma, il van elettrico tedesco ha due motori elettrici in grado di sviluppare la potenza complessiva di 275 kW (374 CV), e in meno di 30 minuti le batterie agli ioni di litio si ricaricano all’80%. Buone le performance: da 0 a 100 in circa 5 secondi, ma la velocità massima è limitata a 160 km orari. Volkswagen Buzz è stato sviluppato in funzione dei passeggeri, il passo di 3,3 metri è enorme e i sedili ruotano di 180 gradi.