Toyota Nuova Aygo, la city car scala la cima

Giovanile nel look e nelle dotazioni hi-tech che guardano al mondo digitale, nuova Toyota Aygo si presenta bella e moderna, dotata di tutto quel che le giovani generazioni chiedono. Come il sistema multimediale che integra le funzioni degli smartphone Apple e Android. Il nuovo quadro strumenti ha grafiche a effetto 3D entusiasmanti, e si presenta elegante con lʼaccostamento inedito di colori Quartz Grey e Piano Black. Nuovi anche i tessuti per i sedili, creati appositamente per i diversi allestimenti.