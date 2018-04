Suzuki Ignis Ginza, esclusività a piene mani

Il bianco che abbaglia e il motivo pied-de-poule che fa tanto chic. La nuova serie speciale che Suzuki ha preparato per la sua city car Ignis ha il sapore e le fattezze della moda, e non a caso si chiama Ginza, come il celebre quartiere notturno di Tokyo. In effetti questa versione prodotta in edizione limitata di soli 100 esemplari è davvero speciale nei contenuti di stile.