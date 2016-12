25 gennaio 2016 Toyota Rav4 HV, operazione leadership Due versioni: a trazione anteriore o 4x4

Mancava solo lui, il "mitico" Rav4, alla gamma ibrida Toyota. Ma alla fine il gap è stato colmato e ora la quarta generazione del Suv si presenta nelle concessionarie italiane con due proposte ibride 2.5 HV, a due ruote motrici o 4x4. Tgcom24 ha avuto lʼoccasione di provare entrambe: da Valencia ad Alicante in Spagna, in un bel percorso misto di autostrade e stradine di campagne, e poi a Roma nella versione italiana che prevede di serie le barre sul tetto.

Toyota Rav4 HV è sempre una gran bella vettura. Ti siedi e ti rilassi, con la consapevolezza che ti porterà ovunque, in qualsiasi condizione di strada e senza problemi. Perché è solido, stabile, non ama gli strappi ed è confortevole e silenzioso, tanto da indurre a uno stile di guida rilassato. Doti che la versione 2.0 diesel (confermata a listino) esprimeva, e che la nuova versione ibrida esalta ancora di più, nonostante i quasi 200 CV. Nel traffico romano, il Suv è insospettabilmente agile, merito degli scatti rapidi in modalità elettrica. Contribuisce allo spirito del Rav4 HV il cambio e-CVT, un automatico a variazione continua e gestione elettronica che rende super fluida in ogni momento la marcia. La trasmissione full hybrid unisce il motore termico 2.5 benzina a un potente motore elettrico sulla versione 2WD, mentre sulla Rav4 a trazione integrale i motori elettrici sono due. Toyota offre 5 anni di garanzia sulle parti ibride, fino a 10 anni sulle batterie.

La nuova generazione di Toyota Rav4 ha un design profondamente rinnovato. Il frontale abbandona lʼimponenza della precedente griglia per assumere una leggerezza più in sintonia con lʼabito "pulito" della doppia alimentazione benzina/elettrica e col family feeling delle ibride Toyota. Un volto che bene si integra con i nuovi gruppi ottici Bi-Led e coi fendinebbia incassati ai bordi del paraurti. La fiancata è ben delineata dal nuovo disegno della linea di cintura e degli archi passaruota, accoglie cerchi da 17 o da 18 pollici e sul tetto svetta lʼantenna a pinna di squalo. La gamma colori si arricchisce delle due nuove tinte metallizzate Blue e Dark Red. Il bagagliaio non perde quasi nulla delle sue capacità di carico per accogliere lʼimpianto full hybrid, e non va dimenticato che la capacità di traino di Rav4 HV è di 1.650 chili!

Gli interni suscitano unʼimpressione di maggior cura. Rav4 perde un poʼ i tratti del Suv duro e puro e acquista dettagli di stile più consoni alle "pigrizie" europee. Ecco allora lo schienale regolabile dei sedili posteriori, il nuovo sistema di infotainment Toyota Touch 2 da 7 pollici e lʼelegante strumentazione retroilluminata di colore blu con doppi quadranti analogici e un display a colori da 4,2 pollici. La sicurezza è da prima della classe: Toyota introduce il Safety Sense Plus, pacchetto che include il sistema di rilevamento dei pedoni, il Cruise Control adattivo, il sistema di Pre-Collisione che allerta i dispositivi di sicurezza di bordo in caso di rischio incidente, e ancora lʼavviso di superamento di corsia, gli abbaglianti automatici, il sistema di riconoscimento della segnaletica stradale.