La premiere di Toyota Rav4 Hybrid

Che ci fanno i calciatori della Roma e i Suv ibridi Toyota e Lexus in una serata di gala alla Lanterna di Roma? Semplice, assistono alla premiere del nuovo Toyota Rav4 Hybrid, che arriva giusto questo fine settimane nelle concessionarie italiane, e lo fanno nella cornice più suggestiva di tutte, reinventata dal genio di Massimiliano Fuksas tra via del Corso e via Tomacelli.