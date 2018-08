16 agosto 2018 09:00 Senza paura lʼoffroad di Ford Ecosport 4WD Arriva la versione 4x4 del Suv compatto

Chi lo dice che un Suv piccolo e compatto non sia adatto anche alla montagna? La prova ci arriva direttamente dalla… montagna, nello specifico da Cortina dʼAmpezzo, con Ford che ci ha fatto scoprire il nuovo Ecosport 4WD a quattro ruote motrici. Tgcom24 è salita da Belluno a Cortina e poi ancora su per le montagne del Falugia, percorrendo le strade sterrate di risalita delle piste da sci fino ai 2.200 metri.

La prima impressione è che il B-Suv Ford possa osare senza timori e con sicurezza. La Ecosport 1.5 EcoBlue Diesel 4WD dispone del sistema All Wheel Drive “intelligente”, nel senso che rileva continuamente lo stato di aderenza delle ruote e distribuisce di conseguenza la coppia secondo le necessità. La tecnologia Ford sfrutta un modello predittivo che prevede e previene lo slittamento delle ruote. Una trazione integrale facile, che consente anche a chi ha poca dimestichezza di tornanti e ghiaia di farsi il suo bel giro off senza problemi. Per unʼauto cittadina ‒ come tutto sommato resta Ford Ecosport ‒ è un bel valore aggiunto.

Il nostro Suv sorprende per la capacità di risalire lungo strade sterrate e malconce e di cavarsela anche nei punti più difficili. Certo serve più attenzione quando si fa del vero fuoristrada, anche perché le ruote da 16 o 17 pollici sono il minimo accettabile. Il motore turbodiesel di cilindrata 1.5 sviluppa 125 CV e si abbina al cambio manuale a sei marce. Lʼimpressione che il veicolo infonde è quello dellʼagilità su ogni percorso. Aiuta a superare gli imbarazzi anche lʼelettronica di sicurezza, che deriva dal miglior know-how Ford e conosciamo sui suoi modelli più grandi (Kuga). LʼAdaptive Cruise Control è di serie, come lʼHill Start Assist, e lʼaderenza è sempre ottimale, anche scartando sassi e buche e trovando pendenze impensabili in città.

Nuova Ford Ecosport 4WD è proposta in 3 allestimenti, più la versione speciale Business. Il sovrapprezzo rispetto alla versione 2WD TDCI 100 CV è di 3.000 euro. La 4WD costa da 19.500 euro (allestimento Plus), la Titanium da 21.250 e la nostra ST Line da 23.500 euro. Lʼabitacolo è valorizzato dal touch screen da 8 pollici, dal volante riscaldabile e dallʼimpianto audio premium B&O Play. Da segnalare lʼiniziativa Ford “Fell the view” per le persone non vedenti, che trasforma il finestrino in un decodificatore del panorama e così fa fare un bel viaggio anche a chi non può vedere.