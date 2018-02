12 febbraio 2018 08:40 Ford EcoSport, compattezza e solidità La prova della versione 1.0 benzina da 125 CV

Arriva sul mercato italiano la nuova Ford EcoSport, il Suv più piccolo della Casa di Colonia. Dopo la presentazione internazionale di Lisbona, nella quale avevamo provato la nuova motorizzazione turbodiesel 1.5 EcoBlue da 125 CV e trazione 4x4, questa volta siamo andati al Centro Spaziale del Fucino, in Abruzzo, per conoscere lʼaltra motorizzazione 1.0 benzina EcoBoost con cambio automatico e trazione anteriore.

In comune le due motorizzazioni hanno soltanto la potenza ‒ 125 CV ‒ per il resto le differenze di fruibilità e regime di marcia sono diverse. Segno che il piccolo Suv Ford sa farsi valere quanto a versatilità. Il motore 1.0 EcoBoost è un 3 cilindri di elevatissima efficienza. È stato insignito per 6 anni di fila del premio internazionale “Engine of the Year” nella sua categoria, perché per un “mille” erogare 125 CV è già di per sé un risultato eccezionale. Per di più è un Euro 6, con consumi bassissimi, che Ford utilizza su tanti suoi modelli, dalle city car Ka e Fiesta alle più grandi Focus e Kuga, per le quali cʼè anche la versione da 140 CV.

Pronto a ogni regime, non molto scattante ma vivace in ripresa, il Suv con questo motore si fa apprezzare per agilità e immediatezza. Solo un poʼ rumoroso, ma è un indice dei 3 cilindri che si evidenzia soprattutto nelle sofferenze: salite (e ne abbiamo fatte!), alte velocità. Il cambio è un automatico puro, e anche qui cʼè il chiaro segnale di una strada intrapresa da tutti i costruttori anche nei segmenti più piccoli. La versione di Ford EcoSport provata nella Conca del Fucino è la Titanium, curata nei dettagli e ottimamente equipaggiata. Un tempo era il top di gamma, ma una delle novità della nuova generazione del Suv sta nellʼallestimento sportivo ST Line al vertice.

Compatto e possente, nuovo EcoSport Titanium ha un design caratterizzato, nei cerchi in lega da 17 pollici, nelle barre sul tetto in alluminio, nel sistema dʼilluminazione ad alta intensità con luci diurne a LED e fendinebbia di serie. E sempre nella dotazione standard sono i sensori di parcheggio anteriori e posteriori e la telecamera posteriore, i controlli elettronici di stabilità e trazione (ESC e TCS) e molto utile si rivela anche il Blind Spot Monitor per scoprire attraverso la lucina nel retrovisore la provenienza da dietro di un veicolo.