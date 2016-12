21 giugno 2015 Renault Kadjar 4x4 Energy dCi 130 CV Il crossover versatile e dinamico

Armatevi di pazienza: Renault Kadjar arriverà in Italia soltanto a settembre, ma chi sta cercando un crossover moderno e versatile, con un ottimo valore rispetto al prezzo, allora ha forse trovato la sua nuova automobile. Tgcom24 è andata in Andalusia, nel Parco Naturale di Bardenas Reales, per scoprire la versione Energy dCi 130 CV e trazione integrale di Renault Kadjar, la motorizzazione più sportiva della gamma, che fa del Suv un vero fuoristradista.

Renault Kadjar 4x4 Energy dCi 130 CV 1 di 15 Ufficio stampa Ufficio stampa Renault Kadjar 4x4 Energy dCi 130 CV Suggestivo test drive in Andalusia per scoprire lʼenergia di Renault Kadjar 4x4 2 di 15 Ufficio stampa Ufficio stampa Renault Kadjar 4x4 Energy dCi 130 CV Suggestivo test drive in Andalusia per scoprire lʼenergia di Renault Kadjar 4x4 3 di 15 Ufficio stampa Ufficio stampa Renault Kadjar 4x4 Energy dCi 130 CV Suggestivo test drive in Andalusia per scoprire lʼenergia di Renault Kadjar 4x4 4 di 15 Ufficio stampa Ufficio stampa Renault Kadjar 4x4 Energy dCi 130 CV Suggestivo test drive in Andalusia per scoprire lʼenergia di Renault Kadjar 4x4 5 di 15 Ufficio stampa Ufficio stampa Renault Kadjar 4x4 Energy dCi 130 CV Suggestivo test drive in Andalusia per scoprire lʼenergia di Renault Kadjar 4x4 6 di 15 Ufficio stampa Ufficio stampa Renault Kadjar 4x4 Energy dCi 130 CV Suggestivo test drive in Andalusia per scoprire lʼenergia di Renault Kadjar 4x4 7 di 15 Ufficio stampa Ufficio stampa Renault Kadjar 4x4 Energy dCi 130 CV Suggestivo test drive in Andalusia per scoprire lʼenergia di Renault Kadjar 4x4 8 di 15 Ufficio stampa Ufficio stampa Renault Kadjar 4x4 Energy dCi 130 CV Suggestivo test drive in Andalusia per scoprire lʼenergia di Renault Kadjar 4x4 9 di 15 Ufficio stampa Ufficio stampa Renault Kadjar 4x4 Energy dCi 130 CV Suggestivo test drive in Andalusia per scoprire lʼenergia di Renault Kadjar 4x4 10 di 15 Ufficio stampa Ufficio stampa Renault Kadjar 4x4 Energy dCi 130 CV Suggestivo test drive in Andalusia per scoprire lʼenergia di Renault Kadjar 4x4 11 di 15 Ufficio stampa Ufficio stampa Renault Kadjar 4x4 Energy dCi 130 CV Suggestivo test drive in Andalusia per scoprire lʼenergia di Renault Kadjar 4x4 12 di 15 Ufficio stampa Ufficio stampa Renault Kadjar 4x4 Energy dCi 130 CV Suggestivo test drive in Andalusia per scoprire lʼenergia di Renault Kadjar 4x4 13 di 15 Ufficio stampa Ufficio stampa Renault Kadjar 4x4 Energy dCi 130 CV Suggestivo test drive in Andalusia per scoprire lʼenergia di Renault Kadjar 4x4 14 di 15 Ufficio stampa Ufficio stampa Renault Kadjar 4x4 Energy dCi 130 CV Suggestivo test drive in Andalusia per scoprire lʼenergia di Renault Kadjar 4x4 15 di 15 Ufficio stampa Ufficio stampa Renault Kadjar 4x4 Energy dCi 130 CV Suggestivo test drive in Andalusia per scoprire lʼenergia di Renault Kadjar 4x4 leggi dopo slideshow

Le prime sensazioni sono suggestioni cinematografiche: Kadjar sembra muoversi allʼinterno di un set di Sergio Leone, che da queste parti amava girare i suoi spaghetti western. Paesaggi scostanti ma silenziosi e “puliti”, con scenari mozzafiato che alternano campi di grano a distese semi desertiche, da cui spuntano alture solitarie scavate dallʼerosione di acqua e vento. Qui il crossover Renault ha dato sfogo a tutta la sua esuberanza, indifferente allo sterrato, e messo alla prova Kadjar 4x4 non si è fermato di fronte a nulla. L'altezza dal suolo di ben 20 cm permette di superare angoli di attacco e di uscita di 18 e 25 gradi. Volendo è possibile bloccare il differenziale (funzione Lock) o passare alle due ruote motrici, se la strada lo consente, ma in tutti i casi Kadjar 4x4 si rivela un veicolo facile e piacevole da guidare.

La versatilità è la dote dellʼintera gamma Kadjar: chi non avesse la necessità di affrontare luoghi come il nostro in Andalusia, sa che può trovare tante versioni e sempre gli stessi livelli di comfort e spaziosità interni. Quel che colpisce è la comodità della seduta morbida, sostenuta dalle imbottiture laterali, che fanno di Kadjar un veicolo di fascia alta, con soluzioni premium che provengono dal nuovo Espace. Se guardiamo gli interni scopriamo finiture curate, un quadro strumenti ergonomico e orientato verso il conducente, il tetto in vetro e lo schermo da 7 pollici con R-Link 2. Una vettura per utilizzi diversi, con la tipica modularità Renault e il grande know-how dellʼAlleanza tra la Casa francese e Nissan.

Le dimensioni sono di quelle importanti. Renault Kadjar ha una lunghezza di 4,45 metri, la larghezza è di 1,84 e lʼaltezza di 1,6 metri. La silhouette fluida e atletica esprime unʼimmagine forte, grazie ai parafanghi allargati neri, gli Ski anteriori e posteriori, le barre sul tetto in alluminio, la firma luminosa a LED e le scocche di retrovisori e maniglie in tinta di carrozzeria. La visibilità beneficia dei nuovi due moduli Full LED “Pure Vision”, con anabbaglianti e abbaglianti che assicurano un fascio luminoso più intenso e preciso. Una tecnologia di sicurezza che si aggiunge alle tante altre di Kadjar: sistema di frenata d'emergenza attiva, allarme di superamento della carreggiata attiva da 70 km/h, sensore dellʼangolo cieco che allerta se veicoli provengono dallʼangolo meno visibile dal guidatore. Il top sono però lʼEasy Park Assist, che svolge in assoluta autonomia le manovre di parcheggio, e il sistema di riconoscimento della segnaletica stradale.