Opel Insignia GSI, sensazioni forti

A Bordo della Insignia GSI troviamo proprio tutto: assetto intelligente e reattivo, sterzo preciso, un impianto frenante anteriore con pinze Brembo a 4 pistoncini e dischi da 345 mm; potenza, coppia, e possibilità di settare svariate modalità di utilizzo, che interagiscono con tutto il funzionamento dell’auto, cambio compreso: con un tastino sulla consolle centrale, si sceglie tra tre modalità, poi c’è la fase estrema e quella più estrema (pigiando 2 volte su un tastino in consolle si disattiva il controllo di trazione e parte dell’Esp e tenendo premuto il tasto per 7 secondi, si toglie proprio tutto). Rispetto alla precedente versione OPC, la GSI risulta abbassata di 10 mm ed è dotata dell’assetto dinamico FlexRide, che interagisce automaticamente con le asperità e con le condizioni della strada, assicurando un adattamento fulmineo dell’ammortizzazione. Il sistema si trazione integrale è di tipo automatico (sposta la coppia tra anteriore e posteriore, dove serve) ed è dotato di una sorta di autobloccante, a metà elettronico e meccanico. Il risultato è notevole, testata in pista quest’auto è piacevolmente neutra e ben piantata, grazie anche a tanti accorgimenti, come gli estrattori posteriori e regala sensazioni davvero forti.

La Insigna berlina è lunga 4,910 metri, la Sport Tourer (la wagon) 4,998 mm, con un bagagliaio che va dai 490 ai 1.450 litri per la prima (non male per una berlinona con portellone posteriore apribile) e dai 560 ai 1.665 litri per la seconda. Un discorso a parte, poi, va fatto per i sedili: hanno proprio tutto, dalla ventilazione al riscaldamento, fino ad arrivare a variazioni della consistenza laterale e lombare (gli anteriori) e, in più, sono certificati “AGR”, in sostanza sono il massimo in tema di funzionalità anatomica, con molteplici possibilità di regolazione. Il guscio è rigido, ispirato all’anatomia del “Cobra”, con la parte alta che ti avvolge, ti protegge ed è anche molto intrigante a livello estetico. Parliamo di elettronica. Iniziamo dai fari a Led (32 elementi), in grado di mantenere la più completa illuminazione stradale, eliminando il fastidio al conducente che precede o che arriva dall’altro senso (disattivando alcuni Led) e illuminano fino a 400 metri. Il cofano, in alluminio, è attivo e a prova di pedone, in caso d’impatto, c’è l’avviso per la frenata d’emergenza, con rilevamento pedoni, frenata automatica e il mantenimento della corsia di marcia. Non manca l’indicazione della distanza di sicurezza, la correzione automatica della traiettoria e tanto altro.