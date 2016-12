9 novembre 2015 Nuova Clubman, la MINI di famiglia Lancio in questi giorni, da 22.300 euro

È la MINI più grande che sia mai stata prodotta. La più versatile, la più funzionale di sempre, il prodotto che mancava per fare di una MINI la prima auto di famiglia. È la nuova MINI Clubman, che grazie ai 27 centimetri di maggior lunghezza rispetto alla prima serie offre una incredibile spaziosità interna e un capiente bagagliaio da 360 litri. Tgcom24 ha provato questa settimana la Clubman Cooper con cambio manuale.

La seconda generazione della Clubman è una vera giardinetta, nome che evoca le familiari del passato e che in casa MINI ha una storia gloriosa, fatta di ambulanze e veicoli professionali in uso negli anni 60. Ma qui siamo nel campo dei più moderni crossover, perché la nuova Clubman è una wagon tanto sportiva quanto pratica e funzionale, che come strategia di mercato cerca di portarsi dietro quei giovani conquistati dalla prima MINI by BMW Group allʼinizio degli anni Duemila. È unʼauto robusta, solida, ha personalità, un look moderno e interni con rifiniture eccellenti e davvero molto spazio per i tre passeggeri che possono occupare i posti posteriori. Questi sono divisibili nel rapporto 40/20/40 e, se abbattuti, liberano spazio al bagagliaio per oltre 1.250 litri di capacità.

Lʼaspetto più evidente nel design della nuova Clubman è la rivoluzione radicale rispetto alla prima serie. Troppo originale era quella, a dire il vero, con le due portiere sul lato del marciapiede (sinistro) e la posteriore piccolissima e poco pratica, mentre sul lato guida cʼera unʼunica portiera. MINI ha stravolto tutto: ha messo 4 porte normali sui due lati, facilitando lʼaccesso, ma ha dovuto accrescere le dimensioni della vettura, allungando il passo di 10 cm. Confermate invece le Split Doors posteriori, cioè le due portiere a battente per aprire il vano bagagli, con la novità dellʼEasy-Opener, lʼapertura automatica se si passa il piede sotto il paraurti posteriore. Un optional delle grandi station wagon e dei Suv, anchʼesso in chiave funzionalità, che sulla MINI acquista "lʼintelligenza" del doppio movimento: prima si apre il battente destro e, ripassando il piede sotto, quello sinistro.

Al volante la nostra impressione è stata ottima. Perché brio e presenza su strada non mancano alla versione Cooper benzina, non una delle più performanti (è il secondo livello, ma modernissima con quel suo motore 3 cilindri da 136 CV che il gruppo BMW sta implementando su buona parte della gamma. Lʼauto è agile come la MINI di sempre, un poʼ meno scattante ma con unʼottima ripresa dai medi regimi e il cambio è il miglior 6 marce meccanico che ci possa capitare tra le mani, molto sensibile, con innesti corti e rapidi per le prime tre marce e poderosi dalla quarta alla quinta, mentre la sesta è perfetta per andature tranquille in autostrada, dove senza accorgersene più di tanto la MINI Clubman corre davvero e si dimostra unʼottima compagna di viaggio.