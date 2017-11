6 novembre 2017 09:10 Kia Stonic, piccoli crossover crescono Un baby Suv versatile e dalle prestazioni vivaci

Se cʼè un segmento che sta vivendo il suo momento di gloria in questi anni è quello dei B-Suv, i piccoli crossover urbani di segmento B, che piacciono e hanno una maggiore funzionalità rispetto alle compatte di pari categoria. Tutti i brand sono entrati in questo segmento e ora è la volta di Kia, che ha lanciato sul mercato italiano Stonic. Tgcom24 è andata a Reggio Emilia per una prova di un paio dʼore del modello con motorizzazione 1.6 Diesel 100 CV.

Molto carina e completa, Stonic ha una linea giovane e muscolosa. Merito delle protezioni speciali sottoscocca sia davanti che dietro, in vernice silver. Il baby crossover coreano si guida con serenità e piacevolezza, anche perché il motore è abbastanza brillante sia in autostrada che nelle stradine di campagna dove Kia ha voluto organizzare il percorso, giusto per darci lʼidea della versatilità dʼuso del modello. Si può dire che sia un veicolo rassicurante, anche perché ha soltanto la trazione anteriore, e quindi la guidabilità è davvero facile. Da notare i consumi molto contenuti, segno che il settore dei nuovi motori a gasolio Euro 6 gioca le sue carte sullʼefficienza.

Lʼinterno è una vera sorpresa, cʼè molto spazio e sʼintuisce come Kia guardi “oltre” il segmento B per conquistare più mercato. È possibile scegliere tra tre diverse colorazioni degli interni e a centro plancia cʼè un bello schermo touch da 7 pollici, tra le cui funzioni anche quelle per lʼintegrazione dello smartphone Apple o Android. Bluetooth e comandi audio al volante a chiudere il ventaglio di comfort tecnologico dellʼauto. Grande capacità ha pure il bagagliaio: 352 litri con 5 passeggeri a bordo, tanti considerata la lunghezza di soli 4,14 metri. Abbattendo la seconda fila di sedili, il volume di carico sale a 1.155 litri.