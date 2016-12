15 febbraio 2016 Kia Sportage scopre la verve GT Line Trazione 4x4 e cambio automatico

Arriva oggi sul mercato italiano il nuovo Kia Sportage, il Suv medio che è il modello più venduto in Italia della Casa coreana. Tgcom24 lʼha provato in anteprima nella campagna fiorentina, dal capoluogo fino alle Cantine Antinori, scoprendone lʼottima tenuta di strada e la silenziosità. Test condotto con la motorizzazione a gasolio 2.0 CRDi da 136 CV, lʼintermedia delle tre diesel, ma ben accessoriata per il cambio automatico (e levette al volante) e lʼinedito allestimento GT Line, il fiore allʼocchiello della gamma.

Il look scolpito resta la cifra di Sportage, ma i cambiamenti estetici sono importanti. Innanzitutto il passo di 30 mm maggiore (e la lunghezza di 40 mm) ha permesso di disegnare un abitacolo più spazioso, e poi la linea aerodinamica riduce il Cx da 0,35 a 0,33, per una maggiore efficienza in termini di consumi ed emissioni. Il frontale presenta un disegno tutto nuovo, con i gruppi ottici non più integrati nella griglia ma avvolgenti e sviluppati sopra la linea di cintura. La classica griglia a "naso di tigre” è più bassa e larga, così da conferire una maggiore aggressività al frontale. Sulla GT Line i fari sono ancora differenti: lʼilluminazione a LED è a "cubetti di ghiaccio" e segue la linea di carreggiata. Peculiari di questa versione sono le protezioni sottoscocca metalizzate, i cerchi da 19 pollici (sul resto della gamma si parte da 16"), i doppi scarichi e il tetto panoramico elettrico.

Kia Sportage 2.0 CRDi GT Line ha la trazione integrale AWD e una taratura specifica delle sospensioni, che sono a quadrilatero indipendenti e assicurano la miglior stabilità di marcia. Il carattere sportivo non è accentuato, lo scatto è soltanto discreto su questa motorizzazione da soli 136 CV, ma volendo lo stesso allestimento GT Line è proposto da Kia anche sul CRDi da 185 CV. Una scelta di comfort, come dimostra lʼalternativa del cambio automatico proposta per tutte le motorizzazioni a listino. La guida è agile e piacevole, le asperità sono assorbite benissimo, stante anche la notevole altezza da terra del Suv, e tanti sono i sistemi di sicurezza attivi, tra cui la frenata dʼemergenza automatica che include il rilevamento dei pedoni (Pedestrian detection).

Gli interni sono molto belli e raffinati, un miglioramento notevole rispetto al modello precedente. Il grande display da 8 pollici campeggia al centro nel cockpit orientato verso chi guida di 10 gradi, e non mancano la retrocamera per parcheggiare più facilmente e un ottimo impianto stereo JBL. Caratteristica di nuovo Sportage è la plancia dal design dual zone, con una "display zone” nella parte superiore e la "control zone” inferiore. Una soluzione di ergonomia della vista, perché la prima comprende i due elementi che contengono la strumentazione e ospita al centro il display touch screen, mentre la "control zone” inferiore comprende la console centrale, con modanature "piano black" nel nostro allestimento GT Line.