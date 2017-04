24 aprile 2017 08:05 Kia Picanto, best in class per spaziosità In gamma anche la nuova versione GT Line

Le dimensioni compatte da utilitaria piccola non cambiano, ma in compenso lʼabitabilità e il comfort degli interni aumentano. Non è magia, ma il risultato degli sforzi degli ingegneri Kia, che con la nuova Picanto sono riusciti in una vera impresa. Tgcom24 è andata a Barcellona per provare la terza generazione della city car coreana, nella versione GT Line che rappresenta unʼaltra novità di rilievo.

Lunga come il modello passato ‒ 3,60 metri ‒ la nuova Kia Picanto ha però 15 millimetri di passo in più, che le consentono di ospitare a bordo 5 persone. E sono proprio i tre che siedono dietro a trarre i maggiori benefici, perché per spazio alle ginocchia la nuova Picanto è “best in class”. Proprio unʼottima piccolina la nostra city car, che abbiamo guidato dalla capitale catalana fino a Sitges in un percorso misto e piacevole. Picanto marcia bene, scorre agile nel traffico e in autostrada, con una buona accelerazione soprattutto tra seconda e terza marcia, e una rumorosità quasi del tutto assente.

Ha un design sfizioso, con i fari a LED e lo sbalzo anteriore ridotto rispetto a prima, più una coda importante con un paraurti bicolore e un bagagliaio al vertice del segmento A (255 litri). Le fiancate mettono in mostra gli archi dei passaruota maggiorati e i cerchi da 16 pollici della versione GT Line, che ha pure il doppio scarico cromato. Questo livello è però equipaggiato al top di gamma, comprende anche la retrocamera e il sistema di frenata dʼemergenza automatica (attiva fino a 80 km/h), a dimostrazione di come le tecnologie siano sempre più diffuse.

Sorprende quanto curati siano gli interni, oltre che piacevoli e spaziosi, con un comodo bracciolo tra i due sedili davanti. Migliorato il volante a tre razze e lo schermo del navigatore è ampio (7 pollici), ma è da apprezzare anche per la scelta di montare gli attacchi Isofix per i seggiolini bimbi. Due i motori in gamma, il più popolare 3 cilindri 1.0 da 66 CV e il pepato 4 cilindri 1.2 da 84 CV della nostra GT Line. Per il futuro sono annunciate sorprese, come un 1.0 turbo benzina da 100 CV e unʼibrida a gpl che esclude del tutto lʼutilità di una motorizzazione diesel.