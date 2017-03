Kia, nuova Picanto e la granturismo Stinger

Picanto è uno dei modelli di maggior successo di Kia: più di 1,4 milioni di unità vendute in 6 anni, 300 mila in Europa, di cui 55 mila nel 2016 nonostante lʼutilitaria 5 porte fosse alla fine del suo ciclo di vita. Il nuovo modello si presenta con un passo allungato di 15 mm e gli sbalzi ridotti , ciò che ha permesso di migliorare lʼabitabilità interna e la capienza del bagagliaio (255 litri, 55 più di prima), nonostante la lunghezza di 3,6 metri sia rimasta invariata. Il volto della city car si presenta tutto nuovo, con un frontale caratterizzato da nuovi gruppi ottici con frecce e luci diurne a LED . Nella gamma della Picanto si aggiunge poi il nuovo allestimento GT Line , con modanature nere, rosse e argento su griglia, prese dʼaria laterali, doppi terminali di scarico.

Gli interni assumono una maggiore impronta hi-tech, ma soprattutto una superiore versatilità che farà piacere alla clientela femminile, da sempre target di riferimento della vettura. Il bracciolo tra i sedili anteriori scorre per 55 mm e nel segmento A nessunʼaltra auto lo propone, e nel suo vano cʼè poi spazio per una bottiglia da un litro. Alla base della console centrale cʼè un ampio spazio aperto sdoppiato per mettere telefonini e altri oggetti e cʼè pure il doppio portabicchieri retraibile. Nelle alette parasole, infine, è inserito lo specchietto di cortesia con una fascia luminosa a LED che funge da vero e proprio specchietto per il trucco. Tre le motorizzazioni, tutte benzina: 1.000 da 67 CV, 1.250 da 84 CV e la nuova 1.0 turbo da 100 CV. Kia Picanto conferma la garanzia di 7 anni/150.000 km.