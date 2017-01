Berline from Asia: Kia Stinger e Toyota Camry

Se il segmento delle berline classiche sembra in Europa un poʼ in declino, negli Stati Uniti dimostra di stare in un buonissimo stato di salute. Lo dimostra il duello, tutto asiatico, tra le grandi tre volumi Toyota Camry e Kia Stinger , protagoniste dellʼultimo Salone di Detroit , che ha chiuso i battenti dellʼedizione 2017 con il record di 807 mila visitatori.

Toyota Camry è una berlina collaudata, vera artefice della sfida alle berlinone americane Chevrolet e Chrysler dagli anni 80 in poi. La coreana Kia Stinger è invece la più moderna, sia per stile (nasce in Europa, a Francoforte) che per caratteristiche dinamiche. Non a caso Kia la propone anche in versione coupé con un possente motore V6 biturbo di 3.300 cc e 365 CV! In comune Camry e Stinger hanno il design aggressivo, con un assetto ribassato e quei tre volumi che perdono in nettezza e quasi scompaiono, lasciando il posto a forme fastback tipiche delle ben più affascinanti granturismo 4 porte. Presentata nei giorni scorsi a Milano, Kia Stinger sarà presto sui mercati europei, anche nella versione 2.0 turbo benzina da 255 CV e in quella turbodiesel 2.2 da 200 CV.