30 luglio 2018 07:15 Ford Focus Vignale, le ragioni di un successo La prova a Nizza e dintorni della 2.0 Diesel 150 CV

Ford si appresta a lanciare la nuova generazione di Focus, la media di segmento C che si presenta tutta nuova e prima vettura a utilizzare la piattaforma C2 di Ford. Elegante, silenziosa in marcia, con un ottimo handling (ma lʼha sempre avuto), la nuova Focus si rivela molto piacevole alla guida e confortevole sia per il guidatore che per il passeggero. Tgcom24 lʼha provata a Nizza nella versione top di gamma Vignale con motore 2.0 diesel 150 CV.

Ford nuova Focus Vignale Ufficio stampa 1 di 24 Ufficio stampa 2 di 24 Ufficio stampa 3 di 24 Ufficio stampa 4 di 24 Ufficio stampa 5 di 24 Ufficio stampa 6 di 24 Ufficio stampa 7 di 24 Ufficio stampa 8 di 24 Ufficio stampa 9 di 24 Ufficio stampa 10 di 24 Ufficio stampa 11 di 24 Ufficio stampa 12 di 24 Ufficio stampa 13 di 24 Ufficio stampa 14 di 24 Ufficio stampa 15 di 24 Ufficio stampa 16 di 24 Ufficio stampa 17 di 24 Ufficio stampa 18 di 24 Ufficio stampa 19 di 24 Ufficio stampa 20 di 24 Ufficio stampa 21 di 24 Ufficio stampa 22 di 24 Ufficio stampa 23 di 24 Ufficio stampa 24 di 24 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Un motore 4 cilindri potente e scattante, performante anche in salita, robusto ed estremamente affidabile. Esteticamente la nuova Focus è quasi identica alla serie precedente, un pochino più larga e più bassa, ma con un passo più lungo di 5 centimetri e ciò migliora lʼabitabilità interna. Il design esterno ci piace, ha avuto accorgimenti fini e le forme sono più scolpite, mentre il frontale è stato disegnato daccapo con la griglia più ampia. Il Cx aerodinamico è uno dei più bassi di sempre in casa Ford. Per il look compassato della Focus, il miglioramento è sensibile. Si tratta di una tipologia di auto poco emozionali, tutta praticità e funzionalità: le SW sono amate dal popolo delle partite Iva, le berline 5 porte dalle famiglie, e quindi lʼupgrade estetico assume più valore.

Unʼaltra cosa va detta ed è importante in riferimento al mercato: le versioni sono tante e molto varie. Tra Plus, Titanium, Active, ST Line e Vignale passano target completamente differenti, per uno spettro di mercato coperto alla grande e che spiega come mai la Ford Focus sia una delle best-seller europee: 7 milioni di pezzi in 20 anni, ma nel mondo sono 16 milioni quelle vendute. Ford ha investito anche sulle nuove motorizzazioni: a benzina gli EcoBoost, anche di cilindrata 1.0 e potenzialmente già compatibili con un sistema ibrido elettrico (in arrivo nel 2019). I Diesel Ecoblue sono anchʼessi nuovi, 1.5 e 2.0, e la possibilità per chi guida di optare fra tre modalità distinte: Normal, ECO e Sport. Davvero buono il cambio automatico a 8 rapporti del nostro modello.

Grande lavoro è stato fatto sulle tecnologie di bordo. Debuttano nuovi dispositivi di sicurezza attiva, gestibili con facilità e intuitivamente, come lʼutilissimo Head-up Display. Disponibili lʼAdaptive cruise control, il riconoscimento dei segnali stradali e della corsia di marcia, ma anche la connettività del sistema FordPass Connect, che crea un ambiente wi-fi dove connettere fino a 10 dispositivi! Il Sync 3 per lʼinfotainment è supportato da un touchscreen a colori da 8 pollici, compatibile con Apple CarPlay e Android Auto. Il sistema audio premium B&O Play è invece dotato di 10 diffusori tra cui un subwoofer da 140 mm montato sul bagagliaio.