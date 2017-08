24 luglio 2017 08:45 DS 3 Cabrio, eleganza e performance Il fil rouge con la DS21 Cabriolet di de Gaulle

Partire dai classici per approdare nel futuro. Citroen ha scelto questʼinterpretazione per presentare a Roma la DS 3 Cabrio Performance Line, erede del fascino della DS21 Cabriolet che negli anni 60 faceva innamorare mezza Europa. Tgcom24 ha provato la nuova versione sportiva della cabrio su base DS 3, e non si è lasciata sfuggire lʼoccasione per mettere le mani sul volante della DS21 e farsi un giro “en plein air” nella calda estate romana.

I valori in comune sono diversi: originalità, ricercatezza, cura del dettaglio. Il posizionamento però è diametralmente diverso: la nuova DS 3 Cabrio è un modello entry level, la DS21 Cabriolet invece unʼammiraglia decappottabile, col cambio semiautomatico sul volante e il freno a mano vicino al pedale del freno, che fungeva da vettura presidenziale per De Gaulle e Pompidou! Ma si sa, i tempi cambiano anche se non vorremmo, e oggi le ammiraglie portano le insegne di altri segmenti: i Suv ad esempio, e non a caso nel nuovo DS Store di Roma al centro della scena campeggiava il grande DS 7 Crossback.

Passiamo alla prova della nuova DS 3 Cabrio Performance Line, che offre un piacere di guida a 360 gradi grazie alla capote in tela di ultima generazione. Apribile elettricamente, anche in movimento e fino alla velocità di 120 km/h! La capote non è più ormai il classico telo, ma un tessuto multistrato che si avvale di materiali compositi, che quandʼè chiusa insonorizza lʼabitacolo come su una coupé, e quando aperta limita i fruscii per i passeggeri grazie anche al deflettore aerodinamico. Ciò rende magnifica lʼesperienza di guida scoperta per le strade di Roma, manco fossimo Gassman e Trintignant nel “Sorpasso”. Altra dote della capote è che si chiude senza togliere troppo spazio al vano di carico, la cui capienza arriva a 245 litri, e con 5 posti veri.

Il posto guida ribassato è quasi da sportiva, ma i sedili sono molto comodi e rifiniti nel dettaglio. Rifinito anche il cruscotto e tutti gli interni, con materiali eleganti e premium. La DS 3 Cabrio si guida piacevolmente anche grazie al cambio molto fluido e veloce e una frenata precisa. Per le strade collinari intorno al lago di Bracciano abbiamo potuto apprezzare le caratteristiche principali della cabrio francese, con lo scatto bruciante anche se il misto veloce del nostro itinerario la tiene a freno. La versione Performance è un poʼ uno sfizio, i 165 CV del motore turbo benzina sono tanti. DS però vuole affermarsi come marchio premium totale: elegante, ma anche sportivo. Le sospensioni sui basalti capitolini sono eccellenti, ma ci siamo astenuti dalla tentazione si sfrecciare sui sampietrini di Piazza San Pietro…