DS3 Coupé e Cabrio Performance Line

Una sportività che non difetta certo alla casa madre Citroen, impegnata da sempre ai più alti livelli delle competizioni rally. Le nuove versioni Performance della DS3 si caratterizzano per lʼassetto ribassato, le carreggiate più larghe, i freni maggiorati e i cerchi da 18 pollici per la coupé e da 17 per la cabrio. Ogni DS Performance Line è poi equipaggiata con i fari LED Vision, in grado di offrire un’illuminazione ottimale e, al contempo, firmano il frontale e la personalità dei modelli transalpini. Il motore della DS3 Coupé Performance che vediamo in queste immagini è il 1.6 turbo benzina da 208 CV, che in soli 6 secondi passa da 0 a 100 km/h e raggiunge una velocità di punta di 235 km orari.