Tutor nuovi e Bollini neri, la strada è rovente

Primo fine settimana coi nuovi Tutor autostradali e traffico che, seppur “soltanto” da bollino rosso, inizia a farsi rovente. Ma il peggio deve ancora venire: le due giornate da bollino nero sulle arterie stradali italiane sono previste verso sud per il 4 e lʼ11 agosto . Questo dice il servizio Viabilità Italia , presentato al Viminale nellʼambito del Piano dei servizi per lʼesodo estivo 2018. Un anno fa fu una soltanto la giornata da bollino nero.

Da ieri sono attivi i nuovi Tutor su 22 tratte autostradali. Sono i nuovi dispositivi, più efficienti nel calcolo della velocità media, che pongono fine al limbo che durava dal 10 aprile scorso, quando i vecchi Tutor furono spenti da una sentenza per il mancato riconoscimento da parte di Autostrade per lʼItalia dei brevetti originari dellʼazienda produttrice Craft. I nuovi Tutor riconoscono la velocità di un veicolo sia nel singolo punto (come un autovelox) che nella tratta media, compresa tra i 10 e i 25 km, e individuano meglio anche la targa. Dal 2004 a oggi, i Tutor hanno ridotto del 70% il numero dei morti sulla rete autostradale, grazie a una diminuzione del 25% della velocità massima e del 15% quella media.