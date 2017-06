Revisioni Auto, arriva il Certificato di garanzia

In pratica, quando si porta la propria automobile presso unʼofficina per fare la revisione, occorre che il responsabile tecnico compili un documento con tutti i dati del veicolo, compreso il chilometraggio garantito. Una misura chiaramente anti-truffa, per evitare manomissioni di questo dato nei casi di passaggio di proprietà. Non solo, ma la revisione dei veicolo diventa obbligatoria in caso di incidente grave e prima di rimettere in circolazione il veicolo stesso. Oggi questʼopzione è facoltativa e viene disposta dalla Polstrada.