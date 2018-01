23 gennaio 2018 09:10 Noleggio auto, il boom italiano del 2017 Ma gli italiani noleggiano poco allʼestero

Il settore dellʼautonoleggio cresce nelle abitudini di consumo, ma gli italiani preferiscono noleggiare un veicolo per muoversi in Italia e non allʼestero. Lo rivelano i dati della piattaforma Happy-Car, che compara i prezzi degli autonoleggi, e che ha scoperto che il 70% delle prenotazioni nel 2017 si sono svolte sul territorio nazionale. Soltanto il 30% dei connazionali ha noleggiato unʼauto allʼestero, in Spagna più di altri Paesi.

Agli italiani piace il noleggio auto Dal Web 1 di 5 Dal Web 2 di 5 Dal Web 3 di 5 Dal Web 4 di 5 Dal Web 5 di 5 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Tra le città dove il noleggio cresce di più spicca Catania, che aumenta del 22% i volumi del 2017 rispetto allʼanno precedente, per un prezzo medio di circa 23 euro al giorno pagato dai clienti. La media più bassa si paga invece a Milano, dove il prezzo medio per giornata si attesta sui 13,60 euro, contro i 29 euro di Cagliari, la città più cara dove noleggiare unʼauto. Gli aeroporti restano i luoghi più importanti per il settore, soprattutto laddove sono difficili gli spostamenti interni e i trasporti pubblici spesso inadeguati. Dietro Catania (e lʼaffollato scalo di Fontanarossa) ci sono infatti Bari e Lamezia Terme, nodi nevralgici per raggiungere dai rispettivi aeroporti gli estesi territori delle Puglie e della Calabria.