Furti moto, ne spariscono 150 al giorno!

Honda e Piaggio nel mirino, ma nessuna moto o scooter può star sereno di non piacere ai ladri italiani. Stando al Dossier sui Furti di Motoveicoli 2014, elaborato da LoJack ‒ azienda di antifurti ‒ su dati del Ministero dellʼInterno, in Italia spariscono ogni giorno circa 150 veicoli a due ruote, in pratica uno ogni 6 ore. Nel 2014 sono stati rubati 55.312 tra motocicli e scooter, e per il 49% si trattava di modelli Honda e Piaggio.