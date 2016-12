Auto e moto BMW per la Polizia di Stato

Nuove automobili e moto BMW per la Polizia di Stato . Una flotta corposa e ad alte performance per consentire ai tutori dellʼordine ‒ e alla polizia stradale ‒ di fronteggiare al meglio lʼimminente stagione delle vacanze. La nuova flotta BMW si compone di 278 auto 320d Touring e 240 moto tra F 700 GS (195 unità) e R 1200 RT (45 unità) , questʼultima prende il posto delle BMW R 850.

La prerogativa dei nuovi veicoli forniti alla Polizia italiana sta nelle tecnologie allʼavanguardia nel campo della sicurezza e della maggior efficienza nel controllo del territorio. Le BMW 320d Touring sono equipaggiate, tra lʼaltro, con un pannello luminoso a messaggio variabile collocato sul tetto, che fornisce notizie utili agli automobilisti e quandʼè spento sparisce allʼinterno del tetto stesso. A bordo cʼè poi il tablet collegato in tempo reale con le centrali dʼinformazione e le banche dati che riguardano veicoli e persone, e non mancano le telecamere on board ad alta definizione che effettuano riprese su strada e possono essere utilizzate nella ricostruzione di incidenti stradali o come supporto in attività operative ed investigative. Ogni vettura è dotata poi di un sistema di geolocalizzazione che consente alla Sala Operativa di verificarne costantemente la posizione su strada.