Suzuki Burgman 650, arriva la versione Euro 4

Burgman 650 Euro 4 è uno scooterone pratico, veloce, polivalente. Non è solo un classico veicolo da città, perché con la sua ciclistica da moto e la potenza di 55 CV si pone come vera alternativa alle moto di fascia media per uscite fuori porta anche di lungo tragitto. Uno scooter dal comfort supremo, basti pensare che la seduta è riscaldabile come le manopole, per affrontare meglio gli spostamenti nelle giornate fredde, mentre per una perfetta ergonomia lo schienale del pilota è regolabile longitudinalmente di 5 centimetri. Anche il passeggero dispone di un supporto per la schiena. Il cambio è lʼelettronico a variazione continua con un selettore sul blocchetto sinistro che permette di scegliere tra due modalità: Drive e Power.