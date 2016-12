Padova capitale delle Yamaha Faster Sons

Sono le fuoriserie più ambite dellʼuniverso Yamaha . Sono le Faster Sons , una gamma folta ormai, che questo fine settimana sarà di scena a Padova , negli storici Giardini dell’Arena, per incontrare i fan e permettere ai più di effettuare test ride di queste edizioni speciali, allestite dai migliori preparatori indipendenti del mondo e prodotte in volumi chiaramente limitati.

Sabato e domenica, dalle ore 10 alle 18, Padova diventa così il cuore pulsante dellʼuniverso Yamaha. Ci sono anche le ultime Faster Sons, la XSR 700 e XSR 900, reinterpretate in chiave vintage. Lʼhospitality Yamaha è fissata presso il parcheggio di Piazzale Boschetti, che è anche il punto di partenza del Faster Sons Tour. I test ride saranno disponibili anche con la bobber bicilindrica XV950, l’iconica 4 cilindri XJR 1300 da 100 cavalli e la piccola SR400 con motore monocilindrico. Una sezione a parte riguarda le Yard Built, altre celebri personalizzazioni delle moto Yamaha, e per gi appassionati non mancherà la nuovissima “Faster Sons” Collection, la linea di accessori, caschi e abbigliamento, in puro stile retrò, per i rider più affezionati.