24 giugno 2016 10:45 Mr Martini reinventa la Kawasaki Vulcan S Cento esemplari soltanto per lʼItalia

Prendi una cruiser e dagli un tocco da cafè racer. Una Kawasaki Vulcan S, per esempio, una moto bellissima, dal design classico anni 70, periodo in cui lo stile ‒ è bene ricordarlo sempre ‒ ha dettato legge per un paio di decenni e anche più tra le due ruote. Prendere quella moto e trasformarla in un modello speciale grazie alla creatività di Mr Martini.

Kawasaki Vulcan 70 Mr Martini 1 di 23 Ufficio stampa Ufficio stampa Kawasaki Vulcan 70 Mr Martini 2 di 23 Ufficio stampa Ufficio stampa Kawasaki Vulcan 70 Mr Martini 3 di 23 Ufficio stampa Ufficio stampa Kawasaki Vulcan 70 Mr Martini 4 di 23 Ufficio stampa Ufficio stampa Kawasaki Vulcan 70 Mr Martini 5 di 23 Ufficio stampa Ufficio stampa Kawasaki Vulcan 70 Mr Martini 6 di 23 Ufficio stampa Ufficio stampa Kawasaki Vulcan 70 Mr Martini 7 di 23 Ufficio stampa Ufficio stampa Kawasaki Vulcan 70 Mr Martini 8 di 23 Ufficio stampa Ufficio stampa Kawasaki Vulcan 70 Mr Martini 9 di 23 Ufficio stampa Ufficio stampa Kawasaki Vulcan 70 Mr Martini 10 di 23 Ufficio stampa Ufficio stampa Kawasaki Vulcan 70 Mr Martini 11 di 23 Ufficio stampa Ufficio stampa Kawasaki Vulcan 70 Mr Martini 12 di 23 Ufficio stampa Ufficio stampa Kawasaki Vulcan 70 Mr Martini 13 di 23 Ufficio stampa Ufficio stampa Kawasaki Vulcan 70 Mr Martini 14 di 23 Ufficio stampa Ufficio stampa Kawasaki Vulcan 70 Mr Martini 15 di 23 Ufficio stampa Ufficio stampa Kawasaki Vulcan 70 Mr Martini 16 di 23 Ufficio stampa Ufficio stampa Kawasaki Vulcan 70 Mr Martini 17 di 23 Ufficio stampa Ufficio stampa Kawasaki Vulcan 70 Mr Martini 18 di 23 Ufficio stampa Ufficio stampa Kawasaki Vulcan 70 Mr Martini 19 di 23 Ufficio stampa Ufficio stampa Kawasaki Vulcan 70 Mr Martini 20 di 23 Ufficio stampa Ufficio stampa Kawasaki Vulcan 70 Mr Martini 21 di 23 Ufficio stampa Ufficio stampa Kawasaki Vulcan 70 Mr Martini 22 di 23 Ufficio stampa Ufficio stampa Kawasaki Vulcan 70 Mr Martini 23 di 23 Ufficio stampa Ufficio stampa Kawasaki Vulcan 70 Mr Martini leggi dopo slideshow ingrandisci

Nascono così, e soltanto per il mercato italiano, le Vulcan 70 Mr Martini, 100 esemplari tutti numerati della cruiser Kawasaki. “La sella doppia, il lungo codino, lo scarico sdoppiato e il faro tondo sono stati i primi dettagli che mi hanno ispirato”, spiega Nicola Martini, in arte Mr Martini. Nel suo atelier il designer veronese ha lavorato a tante moto, di ogni marca, ma questa Vulcan 70 è stata realizzata in collaborazione con la filiale italiana di Kawasaki. Lʼobiettivo è ambizioso: raggiungere un pubblico più vasto, che comprenda tanto i meno giovani che ricordano i fasti di quelle moto quanto i più giovani che desiderano entrare nelʼuniverso delle cafè racer e delle personalizzazioni.