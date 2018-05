Moto Guzzi Experience, si arriva in Trentino

Quattro giorni di emozione in sella e panorami mozzafiato, con iscrizioni aperte a tutti i centauri, anche chi non ha la moto e vuole magari provare i nuovi modelli dellʼAquila sul posto. Lʼavevamo lasciata al mare della Sardegna allʼinizio di marzo, nello splendido itinerario di Is Molas nel sud-ovest dellʼisola, e ritroviamo adesso la Moto Guzzi Experience tra le montagne del Trentino e i paesaggi dʼincanto delle Dolomiti. È la quinta edizione dellʼevento, che ha finora già coinvolto 150 fortunati bikers. Come nelle altre edizioni, le moto le mette a disposizione Moto Guzzi e per i partecipanti cʼè lʼoccasione di provare tutta la gamma sulle strade alpine più amate dai motociclisti d’Europa. Alla fine dellʼesperienza è poi possibile scontare il costo del tour dal prezzo di acquisto di una nuova Moto Guzzi.