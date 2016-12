Honda X-ADV, lʼoriginalità che spiazza

La novità Honda più importante vista a Eicma è nata a Roma . È qui che cʼè il nuovo Centro di Ricerca e Sviluppo del grande costruttore moto ed è qui che è stato partorito Honda X-ADV , lʼinedita crossover su due ruote che spiazza i rivali e attrae molti sguardi. Dinamica di marcia da motocicletta e comfort di guida da scooterone per questo veicolo che, come già Integra , guarda a nuovi orizzonti dellʼuniverso a due ruote.

Honda X-ADV monta il motore bicilindrico Euro 4 di 745 cc (lo stesso della NC750), che sviluppa 55 CV ed è affiancato dallʼefficiente cambio a doppia frizione DCT a 6 rapporti, ormai un must della nuova produzione Honda. Ma seduta ed ergonomia sono super confortevoli, lʼaltezza da terra è di 790 o 820 mm, opzione a scelta del guidatore, e lʼimpugnatura del manubrio è a 910 mm di altezza, ciò che regala una posizione di guida dominante, che assicura pieno controllo e ottima visibilità. L’X-ADV ha sospensioni a lunga escursione, per la miglior agilità cittadina, un impianto frenante sportivo con pinze radiali e pneumatici on/off da 17 pollici all’anteriore e da 15” sulla ruota posteriore, per il massimo di versatilità nellʼuso quotidiano.