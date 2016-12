21 ottobre 2016 10:45 Le nuove Fireblade SP e SP2 per il 2017 Honda rinnova anche CB1100EX e CB1100RS

Non tutti sanno forse che Honda è uno dei principali costruttori di motocicli in Italia. E che gli scooter più venduti dʼEuropa, gli SH 125, 150 e 300, sono prodotti nello stabilimento di Atessa (Chieti), come anche gli altri scooter Vision e Forza e la superbike CB1000R. Honda è presente in Italia da 45 anni, e ha deciso di omaggiare questo compleanno importante investendo nel sito abruzzese, che questʼanno chiuderà con 80 mila veicoli prodotti.

Honda, le novità moto per il 2017 1 di 47 Ufficio stampa Ufficio stampa Honda, le novità moto per il 2017 2 di 47 Ufficio stampa Ufficio stampa Honda, le novità moto per il 2017 3 di 47 Ufficio stampa Ufficio stampa Honda, le novità moto per il 2017 4 di 47 Ufficio stampa Ufficio stampa Honda, le novità moto per il 2017 5 di 47 Ufficio stampa Ufficio stampa Honda, le novità moto per il 2017 6 di 47 Ufficio stampa Ufficio stampa Honda, le novità moto per il 2017 7 di 47 Ufficio stampa Ufficio stampa Honda, le novità moto per il 2017 8 di 47 Ufficio stampa Ufficio stampa Honda, le novità moto per il 2017 9 di 47 Ufficio stampa Ufficio stampa Honda, le novità moto per il 2017 10 di 47 Ufficio stampa Ufficio stampa Honda, le novità moto per il 2017 11 di 47 Ufficio stampa Ufficio stampa Honda, le novità moto per il 2017 12 di 47 Ufficio stampa Ufficio stampa Honda, le novità moto per il 2017 13 di 47 Ufficio stampa Ufficio stampa Honda, le novità moto per il 2017 14 di 47 Ufficio stampa Ufficio stampa Honda, le novità moto per il 2017 15 di 47 Ufficio stampa Ufficio stampa Honda, le novità moto per il 2017 16 di 47 Ufficio stampa Ufficio stampa Honda, le novità moto per il 2017 17 di 47 Ufficio stampa Ufficio stampa Honda, le novità moto per il 2017 18 di 47 Ufficio stampa Ufficio stampa Honda, le novità moto per il 2017 19 di 47 Ufficio stampa Ufficio stampa Honda, le novità moto per il 2017 20 di 47 Ufficio stampa Ufficio stampa Honda, le novità moto per il 2017 21 di 47 Ufficio stampa Ufficio stampa Honda, le novità moto per il 2017 22 di 47 Ufficio stampa Ufficio stampa Honda, le novità moto per il 2017 23 di 47 Ufficio stampa Ufficio stampa Honda, le novità moto per il 2017 24 di 47 Ufficio stampa Ufficio stampa Honda, le novità moto per il 2017 25 di 47 Ufficio stampa Ufficio stampa Honda, le novità moto per il 2017 26 di 47 Ufficio stampa Ufficio stampa Honda, le novità moto per il 2017 27 di 47 Ufficio stampa Ufficio stampa Honda, le novità moto per il 2017 28 di 47 Ufficio stampa Ufficio stampa Honda, le novità moto per il 2017 29 di 47 Ufficio stampa Ufficio stampa Honda, le novità moto per il 2017 30 di 47 Ufficio stampa Ufficio stampa Honda, le novità moto per il 2017 31 di 47 Ufficio stampa Ufficio stampa Honda, le novità moto per il 2017 32 di 47 Ufficio stampa Ufficio stampa Honda, le novità moto per il 2017 33 di 47 Ufficio stampa Ufficio stampa Honda, le novità moto per il 2017 34 di 47 Ufficio stampa Ufficio stampa Honda, le novità moto per il 2017 35 di 47 Ufficio stampa Ufficio stampa Honda, le novità moto per il 2017 36 di 47 Ufficio stampa Ufficio stampa Honda, le novità moto per il 2017 37 di 47 Ufficio stampa Ufficio stampa Honda, le novità moto per il 2017 38 di 47 Ufficio stampa Ufficio stampa Honda, le novità moto per il 2017 39 di 47 Ufficio stampa Ufficio stampa Honda, le novità moto per il 2017 40 di 47 Ufficio stampa Ufficio stampa Honda, le novità moto per il 2017 41 di 47 Ufficio stampa Ufficio stampa Honda, le novità moto per il 2017 42 di 47 Ufficio stampa Ufficio stampa Honda, le novità moto per il 2017 43 di 47 Ufficio stampa Ufficio stampa Honda, le novità moto per il 2017 44 di 47 Ufficio stampa Ufficio stampa Honda, le novità moto per il 2017 45 di 47 Ufficio stampa Ufficio stampa Honda, le novità moto per il 2017 46 di 47 Ufficio stampa Ufficio stampa Honda, le novità moto per il 2017 47 di 47 Ufficio stampa Ufficio stampa Honda, le novità moto per il 2017 leggi dopo slideshow ingrandisci

Nel frattempo Honda si appresta a lanciare i nuovi modelli per il 2017. Tra il salone di Colonia appena concluso (Intermot) e la prossima esposizione di Milano (Eicma) che aprirà il 10 novembre, ecco che il pubblico potrà ammirare le nuove Fireblade SP e SP2, la rinnovata CB1100EX e la nuova CB1100RS. La menzione di merito va innanzitutto alle nuove CBR1000RR Fireblade SP e SP2, perché nel 2017 raggiungono il traguardo dei 25 anni. Una generazione intera “sconvolta” dalle potenzialità delle supersportive Honda, che evolvono dalla prima Fireblade, la leggendaria CBR900RR. Oggi le moto sono più leggere ed efficienti, più performanti e con un avanzato pacchetto elettronico che infonde maggiori stabilità e sicurezza. Per la versione SP2 è disponibile anche il kit racing per allestire una moto pronto-gara.