Honda lancia la NC750X 2016

Nella settimana dellʼ Africa Twin , la maxi-enduro che arriva ufficialmente nelle concessionarie italiane Honda , con test ride gratuiti per il pubblico, i clienti della Casa dellʼala troveranno unʼaltra gradita sorpresa, la nuova NC750X 2016 , aggiornamento di una delle moto più vendute nel nostro Paese. Rinnovata nel look, con un equipaggiamento superiore e nuove colorazioni.

Tra le principali attrazioni di Motor Bike Expo , che si svolge a Verona dal 22 al 24 gennaio prossimi, la nuova Honda NC750X 2016 si presenta con un cupolino maggiorato (+70 mm) e maggiormente protettivo, luci a LED e un dinamico codone che integra il gruppo ottico. La zona posteriore conferma le pratiche maniglie per il passeggero, mentre di nuovo disegno è il vano portacasco. La strumentazione a cristalli liquidi e retroilluminazione può essere personalizzata nelle tonalità dei colori. Inedita è poi la forcella Showa anteriore , più sostenuta e progressiva, mentre il monoammortizzatore posteriore ha un più pratico meccanismo di regolazione del precarico.

Il motore bicilindrico parallelo sviluppa 55 CV di potenza ed è Euro 4 . È abbinabile sia al cambio manuale che al sequenziale a doppia frizione DCT , molto richiesto dalla clientela italiana. La nuova media Honda prevede adesso che la modalità S (Sport) abbia tre livelli crescenti di sportività e, sia nelle modalità automatiche D (Drive) che S (Sport) che in quella manuale, la gestione elettronica delle due frizioni sia ancora più raffinata e orientata al massimo piacere di guida. La NC750X 2016 è disponibile al prezzo di 7.390 Euro , franco concessionario incluso, la versione con cambio DCT costa giusto 1.000 euro in più.

Quanto alla CRF1000L Africa Twin, questa settimana le concessionarie Honda accettano le prenotazioni per la prova di guida della moto. Sul mercato italiano è proposta in tre versioni: Standard, ABS e DCT-ABS. I prezzi vanno da 12.400 a 14.350 Euro, ma a listino cʼè anche la versione Travel Edition con uno speciale e ricco allestimento da viaggio, e in questo caso i prezzi vanno da 15.650 a 17.100 Euro.