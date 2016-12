18 gennaio 2016 Verona ospita Motor Bike Expo La rassegna dal 22 al 24 gennaio

Fa freddo e vi manca la vostra amata due ruote? Al Motor Bike Expo di Verona dal 22 al 24 gennaio potrete risvegliare i vostri sensi… C'è chi stacca la batteria, chi controlla la sua moto che dorme sotto un lenzuolo e chi si lascia prendere dalla nostalgia e salta in sella anche da fermo, ogni tanto, così per non scordarsi l'effetto che fa.

Quelli invernali per noi motociclisti sono mesi di attesa: c'è chi li trascorre in garage a restaurare vecchie moto, chi si arma di flessibile e saldatore per costruirsi in proprio una special, ma un altro modo per darsi uno “scossone” bello vigoroso c'è: un salto a Verona Fiere dal 22 al 24 gennaio. Le più belle "special" in mostra, i contest Bike Show con le premiazioni, tattoo, colorazioni speciali, prove ed esibizioni dal vivo sulle aree esterne come il drifting o le evoluzioni degli stuntman, la possibilità di acquistare ricambi, caschi e abbigliamento, ma soprattutto quella di attingere a piene mani dal fantasioso universo delle moto personalizzate, che è poi il Dna autentico del Motor Bike Expo.

Settantamila metri quadrati di esposizione divisi in 7 padiglioni dove, se ci andate con gli amici, dovrete fare attenzione a non perdervi. Da vedere al Bike Expo c'è tanto perché questa fiera ogni anno cresce un po' e aggiunge qualche novità di richiamo. Le special esposte in questa edizione saranno ben 200: motociclette selezionate sulle quali preparatori professionisti e non hanno passato lunghe ore chini al lavoro, ma non mancheranno anche le grandi case produttrici con le loro ultime novità di serie e poi scrambler, variazioni sul tema cafè racer, o street tracker per finire con offroad e turismo.