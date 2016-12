Finiture di carbonio e titanio e verniciatura del telaio color cromo scuro. È la nuova, meravigliosa Ducati Diavel Titanium, lʼultima "special" della Casa di Borgo Panigale, che arriva adesso nelle concessionarie italiane in unʼedizione limitata a soli 500 esemplari. Una moto di grande qualità, per tecnica e stile, con la sella cucita a mano e realizzata in Alcantara, con inserti laterali in pelle.