Donne centauro, appuntamento a Marostica

La passione delle donne per le due ruote cresce a dismisura. Ne sa qualcosa Suzuki , già partner di Donneinsella , e ora del secondo appuntamento di MissBiker , un raduno dedicato al gentil sesso che ama le moto e che si svolge a Marostica il prossimo lungo weekend, quello dal 2 al 5 giugno . Attese circa 500 motocicliste.

Lʼevento ai piedi dellʼAltopiano di Asiago è organizzato con la collaborazione del Motoclub locale, e sfrutterà spazi di oltre 3.500 metri quadrati nelle vicinanze della cinta muraria del Castello. Tre giorni di divertimento, con varie iniziative a corredo ed espositori, esibizioni, spettacoli, non necessariamente legati al mondo della moto. MissBiker nasce nel febbraio 2015 e in poco più di un anno la fondatrice Lisa “Liz” Cavalli è riuscita a creare una community con migliaia di appassionate. Lʼevento è inserito nel calendario del Suzuki DemoRide Tour, una tappa speciale che permette a tutti di provare le novità della gamma moto 2016, dalla nuova SV650 ABS alle naked sportive GSR750 ABS e GSX-S1000 ABS, passando per la street sport GSX-S1000F e le Sport Enduro Tourer V-Strom 650 XT ABS e V-Strom 1000 ABS.