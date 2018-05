BMW 9cento, la moto che unisce avventura e praticità

La nuova idea di moto per la Casa bavarese deve saper fare più cose. Un trionfo della versatilità, perché in grado di soddisfare lo spirito d’avventura dei centauri più dinamici con il piacere di guida di quelli più sportivi. La BMW 9cento è una moto da turismo sportiva, la cui sospensione è stata progettata per assicurare la massima comodità in viaggio, con un’ampia escursione della molla. Al tempo stesso, il parabrezza e la carenatura assicurano una protezione eccellente dal vento e dalle intemperie, mentre il guidatore può contare su comandi ergonomici e una seduta verticale bassa e confortevole.