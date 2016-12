Al Maggiora Park per provare le KTM elettriche

A Maggiora, in provincia di Novara, cʼè una delle piste da motocross più famose dʼEuropa. Da qualche anno la struttura si è ammodernata, diventando il Maggiora Park dedicato agli sport su due ruote (inclusa la mountain bike). Lo scorso anno ha chiuso con 50 mila presenze e per il 2016 conta di arrivare a 100 mila. Ecco perché KTM Italia ha scelto Maggiora Park per insediare l'E-Cross Center, dedicato alla guida delle moto elettriche Freeride E del costruttore austriaco.

AllʼE-Cross Center di Maggiora è possibile noleggiare le moto della gamma KTM Freeride già dai 16 anni, basta avere la patente di guida A1. Se si è minorenni, bisogna però essere accompagnati da un genitore. I costi di noleggio sono di 30 euro per il primo ingresso e il turno di 15 minuti, mentre ogni turno aggiuntivo di 15 minuti costa 15 euro. È possibile anche il noleggio di gruppo (160 euro per 8 persone) e quello dellʼabbigliamento necessario. Lʼorario per il noleggio va dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 18.00, ma per tutte le informazioni sulla struttura si veda il sito Internet maggiorapark.com.