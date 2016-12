Arcore celebra il legame con Gilera

09:00 - Quando si parla di Gilera ad Arcore, in tanti provano un tuffo al cuore. Il legame tra l’azienda motociclistica e la cittadina brianzola – dove ancora ha sede il Registro Storico Gilera – ha intessuto i rapporti sociali, economici, civili per generazioni di padri e figli. E questi ultimi non perdono occasione di far rivivere il mito Gilera, come domenica scorsa con la terza edizione del Gilera Day nella stupenda cornice del Parco di Villa Borromeo, nel bel mezzo della festa che a settembre celebra il santo patrono di Arcore.

“Gilera ad Arcore è un po’ come la Ferrari a Maranello”, ci spiega Adolfo Brioschi, tra gli animatori del Registro Storico Gilera. Che ogni 5 anni – il prossimo cadrà nel 2015 – organizza il grande raduno dedicato ai collezionisti. Un libero professionista che dedica il tempo libero a quel nome Gilera il cui il padre ha lavorato per decenni. Occasioni che sono piccoli spunti per riannodare i fili della memoria: il convegno che ha accompagnato la terza edizione del Gilera Day, ad esempio, ha ricordato “il Trofeo Ferruccio Gilera di Regolarità nella storia d Arcore”. E qui occorre fare un passo indietro, perché il tema della prima edizione del 2012 trattava l’Avventura Industriale di Gilera. Nel 2013 il tema fu: “La Gilera d’oltre mare”, per ripercorrere le vicende dello stabilimento argentino di Cordoba, che l’azienda aprì negli anni 50. Il tema di quest’anno rende omaggio a Ferruccio Gilera, che morì proprio in Argentina nel 1956 e due anni dopo prese il via il Trofeo di Regolarità in memoriam.

Una storia quella della Gilera che inizia più di 100 anni fa, nel 1909, con la VT 317. Seguirono moto destinate a divenire celebri, come la Quattro Bulloni e la Otto Bulloni, la Rondine e la Saturno. Dopo la II Guerra Mondiale arrivarono le corse e 6 titoli mondiali di motociclismo nella classe regina 500, con Umberto Masetti nel 1950 e 1952, Geoff Duke per tre anni consecutivi nel 1953, 1954 e 1955 e con Libero Liberati nel 1957. Poi l’assenza e il ritorno in pista nel 2001, nel Motomondiale classe 125, e al primo colpo Manuel Poggiali vinse il titolo iridato. Ma per tutta la storia dell’azienda fondata da Giuseppe Gilera il riferimento d’obbligo è al registro ufficiale www.registrostoricogilera.org.