Mazda lancia in Italia il nuovo CX-5

Assetto da Suv, dinamicità e comfort degni di una berlina. È Mazda CX-5 , il Suv medio della Casa giapponese, la cui seconda generazione arriva ora in Italia. Proposto sia a due che a quattro ruote motrici , nuovo Mazda CX-5 è offerto in tre motorizzazioni: il 2.2 turbodiesel da 150 e 175 CV e il 2.0 benzina da 165 CV (160 CV nella variante 4x4).

A colpo dʼocchio si colgono subito i cambiamenti nel design, volto ad accrescerne la compattezza riducendo il volume posteriore e abbassando lʼaltezza da terra di 35 mm. Le carreggiate sono però leggermente più larghe. In Mazda pare abbiano deciso di far volare basso il suo Suv più venduto, che adesso rientra in modo più convinto nel segmento C (seppure al vertice di questo). Per il resto, si conferma la bellissima silhouette della zona frontale, con una dinamicità di calandra e gruppi ottici davvero senza eguali. Lʼabitacolo fa il salto di qualità tecnologico, perché ora è connesso a Internet e integra le funzioni degli smartphone, avvalendosi di uno schermo a colori da 7 pollici con tecnologia antiriflesso.