Lexus RC Hybrid, sportiva oltre le righe

Chi pensa che lʼalimentazione ibrida sia sinonimo soltanto di mobilità pulita non conosce Lexus . Il brand premium del gruppo Toyota crea meravigliose auto ibride elettriche di tipo sportivo, come la RC Hybrid da qualche settimana disponibile sul mercato italiano. Una vettura bella e futuristica, dalle linee dinamiche e aggressive, prima coupé full-hybrid 4 posti in casa Lexus .

Il sistema ibrido abbina la propulsione di un motore termico a benzina (un 4 cilindri di 2,5 litri) e di unʼunità elettrica. Insieme sviluppano 223 CV di potenza , eppure i dati sui consumi si attestano sui 4,9 litri/100 km nel ciclo combinato. I vantaggi stanno in una dinamica di marcia estremamente omogenea a qualsiasi regime, e la Lexus RC Hybrid vi aggiunge il comfort delle sospensioni adattive e degli esclusivi cerchi in lega con pneumatici maggiorati. Cerchi da 18 pollici sul primo livello Executive e da 19” sulla versione F-Sport , con pneumatici 235/40 (anteriori) e 265/35 (posteriori). Tutti a LED i gruppi ottici, incluse le luci diurne, quelle di stop posteriori e le frecce.

Gli interni della RC Hybrid rappresentano un tuffo nel futuro. Non solo per il design del quadro strumenti e del posto guida, lʼilluminazione di bordo e il Touch Pad centrale dal quale gestire tutte le funzioni, ma anche per i sistemi di sicurezza al top, raggruppati nel Pre-Crash Safety System. Lʼofferta multimediale Lexus Premium abbina il navigatore a un impianto audio Mark Levinson da 835 watt e con la bellezza di 17 altoparlanti. Allʼinterno del quadro strumenti cʼè poi un secondo display multifunzione da 4,2 pollici, e di serie cʼè il climatizzatore automatico bizona. I prezzi della Lexus RC Hybrid partono da 46.000 euro, ma è disponibile anche una proposta finanziaria “Pay per Drive” con rate mensili di 350 euro.