10 ottobre 2016 08:30 I crossover Toyota e Lexus anticipano il futuro A Parigi la verve del colosso nipponico

Partiamo dalla sostanza: la nuova Toyota C-HR è già in prevendita dal 1° ottobre scorso e da dicembre sarà in tutte le concessionarie italiane. Il listino parte da 21.500 Euro, la versione Full Hybrid da 23.500 euro. Un segnale preciso di concretezza: Toyota porta al salone auto di Parigi C-HR e il prototipo Lexus UX (costruiti entrambi sulla stessa piattaforma), e placa le aspettative mettendo subito in vendita il primo.

Originale che più non si può, giovane e dinamico, bellissimo. Toyota C-HR è il futuro già oggi presente del segmento crossover. Un poʼ Suv e un poʼ coupé, con una faccia simpatica e lʼassetto alto da terra, e un volume posteriore alto e robusto, con le aperture delle portiere posteriori nascoste. Una vera alternativa alle “solite” vetture medie di segmento C, che viene proposto col nuovo motore 1.2 turbo benzina da 116 CV, disponibile anche con la trazione 4x4, e lʼimmancabile versione Full Hybrid 1.8 da 122 CV. Questʼultima conquisterà il 90% delle vendite di gamma e assicura consumi nel ciclo misto di soli 3,8 litri/100 km ed emissioni di CO2 di 86 g/km. Per entrambe le motorizzazioni il cambio è automatico a variazione continua. Tre gli allestimenti ‒ Active, Style e Lounge ‒ e garanzia di 3 anni.

Al Mondial Auto 2016 la fa sua premiere mondiale la Lexus UX, prototipo di crossover che è frutto del lavoro del Centro Europeo di Design del brand e che, probabilmente, vedrà la luce della produzione industriale già nel 2017. Il look è stato studiato nei minimi particolari per dare coerenza alla forma a “X” sia degli esterni che degli interni. Il veicolo ha lʼambizione di fornire unʼesperienza di guida innovativa, basata su una tecnologia HMI (Human Machine Interface) in 3D, destinata a un target di clienti che desidera immergersi in un mondo fatto di “connettività” e “tridimensionalità”. Grande innovazione sono i “Kinetic Seat”, una rivoluzionaria struttura mobile di schienali e seduta che segue i movimenti della colonna vertebrale e aiuta a stabilizzare la testa. La tappezzeria del sedile è caratterizzata da una rete a tela di ragno flessibile, che si adatta al corpo degli occupanti.