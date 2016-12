I 300 CV di Seat Leon SC Cross Sport

Tre porte, cerchi da 19 pollici, un assetto alto e tanta potenza in più . La Seat Leon Cupra fa unʼiniezione di potenza, e a Francoforte arriva nella versione Cross Sport a trazione integrale e 300 CV di potenza . Pura esaltazione di sportività. E lo si vede subito, per quelle ampie prese d'aria, il terminale di scarico a quattro condotti, lo spoiler posteriore sul tetto.

Seat Leon SC Cross Sport è ancora allo stadio di prototipo, ma il progetto è completo e non manca di aggiungere doti di versatilità accanto alla sportività del modello. I fari full-LED sono sia belli che funzionali a una migliore visibilità, mentre il sistema Seat Full Link permette di connettere lʼabitacolo alla rete e di integrare gli smartphone di ultima generazione. Il motore 2.0 benzina è in grado di generare 300 CV di potenza, per un'accelerazione da 0 a 100 km/h che si compie in appena 4,9 secondi. La trazione integrale a controllo elettronico si avvale del differenziale autobloccante e, grazie anche ai 41 mm di maggior altezza da terra rispetto alla Leon Cupra, garantisce piacere di guida anche nei percorsi off-road più impegnativi.