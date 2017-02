Honda Civic, in arrivo la generazione X

Generazione X. Non è lʼultima ricerca sociologica sugli adolescenti globali, ma il numero di modelli ‒ dieci ‒ che Honda ha realizzato della Civic in 40 anni di storia. Unʼauto che è diventata icona del marchio giapponese in Europa, dove la berlina di segmento C è prodotta e traina il successo Honda, cresciuta nel 2016 del 21% per volumi di vendita nel Vecchio Continente (160 mila unità vendute).